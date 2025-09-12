İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine zam yapıldı. Yeni zam sonrasında toplu taşıma ücretinin ne kadar olduğu merak edildi. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ne kadar oldu? İstanbul'da tam otobüs, metro ve metrobüs ücreti ne kadar?

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE KADAR?

Toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 29.22 zam yapıldı. Yeni zam 15 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

Elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıktı.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkartılması kararlaştırıldı.

TAKSİLERDE KISA MESAFE NE KADAR OLDU?

Mecliste yapılan oylama sonucu, taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseldi.