İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı!

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde hafif şekilde süren yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre; saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
