İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı!

15.12.2025 09:02:00
DHA
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde hafif şekilde süren yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre; saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Image

