Kartepe’de hava nasıl? Kartepe’de kar var mı?

15.12.2025 10:00:00
Haber Merkezi
Kış turizminin gözde noktalarından biri olan Kartepe’de hava durumu, özellikle “Kartepe’de kar var mı?” sorusuyla birlikte yakından takip ediliyor. Peki, Kartepe’de hava nasıl? Kartepe’de kar var mı?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte kar merkezlerindeki kar kalınlıkları artmaya başladı. Peki, Kartepe’de hava nasıl? Kartepe’de kar var mı? 

KARTEPE’DE KAR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan güncel verilere göre Kartepe’de kar kalınlığına dair herhangi bir ölçüm bulunmamaktadır. Bu da bölgede şu an için kar olmadığı anlamına geliyor. Özellikle kayak planı yapan ziyaretçiler için bu bilgi büyük önem taşıyor.

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojik tahminlere göre Kartepe’de önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklık değerleri sıfırın altına inse de, hava koşulları kar oluşumu için yeterli görünmüyor. Tahminlerde yağışlı günler yer alsa da bu yağışların kar şeklinde olması beklenmiyor.

