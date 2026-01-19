Yurt genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, “19 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil mi?” sorusu gündemde. Peki, İstanbul’da üniversiteler tatil mi? 19 Ocak 2026 İstanbul’da üniversiteler kar tatili kararı aldı mı?

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER KAR TATİLİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü için tedbirli olunması uyarısı yaptı ancak valilik açıklamasında üniversitelere ilişkin doğrudan bir tatil kararı yer almadı.

Üniversiteler için eğitime ara verilmesi ya da uzaktan eğitime geçilmesi gibi uygulamalar, kurumların sahip olduğu idari ve akademik özerklik kapsamında değerlendiriliyor. Bu doğrultuda kararlar; rektörlükler ve üniversite senatoları tarafından, bulundukları ilin valiliklerinden gelen açıklamalar ve yerel hava koşulları göz önünde bulundurularak alınıyor. Öğrencilerin ve akademik personelin, üniversitelerin resmi duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.