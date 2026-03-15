İstanbul'da vahşet... Ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence ettiler: 7 çocuk gözaltına alındı!

15.03.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
Fatih'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan 7 şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Silivrikapı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler, bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti.

Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

7 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sosyal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Tanımadığı akranları tarafından darbedildi: 15 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı! Antalya'da arkadaşları ile 15 yaşındaki çocuk ‘Neden bakıyorsun' diyerek yanına gelen ve hiç tanımadığı 2 akranı tarafından darbedilerek burnu kırıldı. Olaya tepki gösteren çocuğun babası "Akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılmalı. Anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor" dedi.
Aksaray'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk akranı tarafından katledildi! Aksaray’da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, akranı R.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. R.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.
16 yaşındaki çocuk akranı tarafından katledildi... Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Firar evi olarak kimin yanına gidebilirim?' Aksaray’da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik’i öldürmekle suçlanan akranı R.T'nin olayın ardından arkadaşına sesli olarak, "Kalbine bıçağı yiyince direkt yattı yere. Ben kesin tutuklanacağım. Firar evi olarak kimin yanına gidebilirim?” dediği belirlendi.