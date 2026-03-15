İstanbul'da vahşet... Ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence ettiler: 7 çocuk gözaltına alındı!

Silivrikapı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler, bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti.

Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

7 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sosyal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.