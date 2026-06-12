İstanbul'da vahşet: Özel okul sahibi, okul müdürünü vurdu

İstanbul Sarıyer'de özel anaokulunda çıkan tartışmada, müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki özel bir anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K'yi (36) silahla ateş ederek yaraladı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelinin Emniyet'teki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.