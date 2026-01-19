19 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur hatları iptal edildi? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iskele uğramalarının yapılamayacağını duyurdu.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

19 Ocak İptal Olan Vapur Seferleri (Şehir Hatları)

Yapılan bilgilendirmeye göre, tüm hatlar iptal edilmezken belirli iskele uğramaları geçici olarak durduruldu. Buna göre:

Bostancı – Moda – Kabataş Hattı: Seferlerin Moda uğraması yapılmayacaktır.

Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş Hattı: Seferlerin Kuzguncuk uğraması yapılmayacaktır.

Diğer hatlarda seferler planlandığı şekilde devam ederken, hava koşullarına bağlı olarak anlık değişiklikler yaşanabileceği belirtildi.