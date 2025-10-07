İstanbul'da yangın paniği... 20 kişi dumandan etkilendi!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Hayrettin Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen yaklaşık 20 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.