Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da yangın paniği... 20 kişi dumandan etkilendi!

İstanbul'da yangın paniği... 20 kişi dumandan etkilendi!

7.10.2025 09:08:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da yangın paniği... 20 kişi dumandan etkilendi!

Kadıköy ilçesinde bulunan 5 katlı bir binada elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaklaşık 20 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Hayrettin Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen yaklaşık 20 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #kadıköy #Yangın #yaralı

İlgili Haberler

Elektrik kontağı yangına neden oldu: 4 kişi dumandan etkilendi
Elektrik kontağı yangına neden oldu: 4 kişi dumandan etkilendi Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar: Araç alev alev yandı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar: Araç alev alev yandı! Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle köprüde trafik oluşurken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.
Son Dakika... Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını!
Son Dakika... Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını! Son Dakika Haberi... Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.