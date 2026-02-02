İstanbul’da yeni 'fuhuş' soruşturması: Şüphelilere İBB dosyasındaki isimler de soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2025’ten bu yana İstanbul merkezli yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” operasyonlarına bir yenisini ekledi. Başsavcılık, farklı bir dosya numarasıyla yeni bir “fuhuş” soruşturması başlattı. Daha önceki operasyonlarının aksine bu kez Başsavcılık resmi bir duyuru yapmadı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10’u 29 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

SORGULARDA İBB DOSYASINDAKİ İSİMLER

Şüphelilere İBB dosyasında yer alan kişilerle ilgili sorular yöneltildi. Savcılık sorgusunda; İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB dosyasında firari Emrah Bağdatlı ve aynı dosyanın sanıklarından Hüseyin Köksal’ın isimleri soruldu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 kişi, ifadelerinin ardından “fuhuşa teşvik etme, yaptırma veya aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler şöyle: Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Gülşah Rojin Demir ve Hatice Kuzu.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ya da ek işlemler olup olmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma devam ediyor.