İstanbul’da yerleşim yerleri yakınında yangın!

Sarıyer'in İstinye Mahallesi'nde çöp yakmak için ateşe verilen alanda meydana gelen alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
İSTANBUL'DA YANGIN PANİĞİ
İstanbul'da iddiaya göre bir kişi çöpleri yakmak için ateş yaktı. Saat 17.40 sıralarında çıkan yangında alevler kısa süre içerisinde ormanlık alana sıçradı.
Ormanlık alana yayılan alevler, yerleşim yerlerinden de görüntülenirken ihbar üzerine İstinye Mahallesi'ne itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.