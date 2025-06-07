İstanbul'da yollar bomboş! Trafik neredeyse hiç yok

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul adeta boşaldı. Normal günlerde yüzde 80’leri aşan trafik yoğunluğu, bayramın ikinci gününde yüzde 4 olarak ölçüldü.

YOLLAR BOŞ, ŞEHİR SESSİZ

Köprüler, ana arterler ve bağlantı yolları gün boyunca neredeyse bomboş kaldı. Özellikle iş çıkış saatlerinde bile rahatça seyahat edilebilmesi, İstanbullular için ender görülen bir tabloyu ortaya çıkardı. E-5, TEM ve D-100 gibi yoğun güzergâhlarda trafiksiz görüntüler dikkat çekti.

Uzmanlar dönüş yolunda yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı yurttaşları uyararak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini önerdi. Özellikle bayramın son günü ve sonrasındaki pazartesi sabahı yoğunluğun tekrar artması bekleniyor.