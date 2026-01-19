İstanbul'daki 25 ilçede uygulama başladı: Akran zorbalığıyla mücadelede yeni dönem

İstanbul’da akran zorbalığıyla mücadele için okullarda “nezaket atölyeleri” kuruldu. Proje, çocuklarda empatiyi artırmayı hedefliyor.

NTV'den Beyzanur Özer ve Emir Ünlü'nün haberine göre, araştırmalar, akran zorbalığının her geçen yıl arttığını ortaya koyarken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu alanda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda kurulan nezaket atölyeleri ile çocukların empati becerilerinin güçlendirilmesi, doğru ve yanlış davranışları yaşayarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Atölyelerde öğrenciler, tiyatro temelli senaryolarla akran zorbalığının etkilerini deneyimleyerek farkındalık kazanıyor.

"FARKLI KADEMELERE YAYGINLAŞTIRILACAK"

İlk etapta ilkokul düzeyinde başlatılan proje, eğitim öğretim yılı sonuna kadar farklı kademelere yaygınlaştırılacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını öncelik haline getirdiklerini belirterek, ilerleyen süreçte ailelerin de atölyelere dahil edilmesinin ve ebeveynlere yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesinin planlandığını açıkladı.