İstanbul'daki 'değerli taş ticareti' soruşturmasında yeni gelişme: 30 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ağustos'ta yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen pırlanta, zümrüt , yakut gibi değerli taşlarla ilgili 35 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

21 işyeri ve 30 araca eş zamanlı yapılan operasyonda piyasa değeri 445 milyon lira olan 155 kg değerli taş ve 945 adet ziynet eşyasının ele geçirildiği bildirilmişti.

Ayrıca, kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan şüpheliler hakkında 8 ara yakalama yapıldığı, ara yakalamalar neticesinde ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 445 milyon lira olan 155 kg 602 gr 419 mgr değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildiği duyurulmuştu.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 35 şüpheliden 30'unun tutuklandı, 4 şüpheli hakkında da konutunu terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.