İstanbul’daki ‘katliam’ toplantısı ertelendi

AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak anılan düzenlemenin ardından, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun “ötanazi” başlıklı kritik bir toplantı yapacağı duyuruldu.

Toplantının gündeminde, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplanması ve bakımevlerinde bulunan hayvanlara “ötanazi” uygulanması gibi başlıkların yer aldığı belirtildi. Hayvan hakları savunucuları ve hukukçular, bu başlıkların doğrudan yaşam hakkını hedef aldığını belirterek sert tepki gösterdi.

Artan tepkiler üzerine kurul toplantısının ertelendiği açıklandı. Ancak bu kalabalığı sakinleştirmedi. Yasanın çıkmasına engel olunacağı belirtildi. Katliam kararının ertelenmesine karşın kurulun ilerleyen günlerde yeniden toplanıp toplanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden Sena Şengün, “Ötanazi gündem maddesiyle yapılan bu toplantıyı kabul etmiyoruz. Bu yüzden bugün burada hayvan hakları savunucularıyla birlikte kalabalık bir şekilde hazır olduk. Yeni toplantı tarihi bildirildiğinde de aynı şekilde yeni toplantıya hazır olacağız” dedi.