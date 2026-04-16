İstanbul'daki okulu hedef gösteren paylaşımlara soruşturma: 6 çocuk gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıların ardından telegram isimli sosyal medya uygulamasında Üsküdar’da bir okulu hedef göstererek yapılan paylaşımlara inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçunu işledikleri değerlendirilen 6 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılarda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, olaylar kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Saldırıların ardından sosyal medyada çok sayıda provokatif paylaşım yapılmış, bazı kullanıcıların okulları hedef gösteren içerikler paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeler üzerine emniyet birimleri harekete geçmiş, hem saldırıların faillerine hem de kamuoyunda korku ve panik yaratabilecek nitelikte paylaşım yapanlara yönelik kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştı.