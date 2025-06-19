İstanbul'dan kaçtı: Samsun'da tacize uğradı! Koreli fenomen Hyojeong Park'ı isyan ettiren ısrar

Sosyal medyada “Mhyochi” kullanıcı adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı Hyojeong Park, Samsun turu sırasında karşılaştığı rahatsız edici bir olayı canlı yayında kayıt altına aldı. Yaşananlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

SAMSUN’DA ISRARCI ŞAHISLA KARŞILAŞTI

Bir süredir Türkiye’nin farklı şehirlerini gezerek içerik üreten fenomenin son durağı Samsun’un Çarşamba ilçesi oldu. Şehirde üç gündür yayın yapan Mhyochi, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin ısrarla kendisini arabasına davet etmesiyle zor anlar yaşadı. Koreli yayıncı, şahsın teklifini defalarca reddetmesine rağmen tacizkar ısrarla karşı karşıya kaldı. O anlar canlı yayında takipçileri tarafından da izlendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı olayı kınayarak yayıncıya destek mesajları gönderdi. Yayını yaklaşık 2,5 saat süren fenomenin yaşadığı bu rahatsız edici durum sonrası yayın kesintiye uğradı.

İSTANBUL’DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Mhyochi daha önce İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayında fiziksel ve sözlü tacize maruz kalmıştı. Bu olayın ardından yaşanan Samsun’daki taciz girişimi, güvenlik ve misafirperverlik konularında kamuoyunda tekrar tartışma yarattı.