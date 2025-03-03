İBB Medya AŞ'ye operasyon: Polis bilgisayara el koydu

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Medya AŞ'ye, savcılık talimatıyla Mali Suçlar polisi tarafından operasyon düzenlendi.

İBB Medya AŞ'ye operasyon: Polis bilgisayara el koydu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:42

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye baskın düzenledi. 

Gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, MEDYA A.Ş. çalışanı bir kişinin bilgisayarına el koyma kararı verildi.

Muhasebe kayıtlarının bulunduğu belirtilen bilgisara el koyan polisler, binadaki arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin ihalelerini gerekçe göstererek harekete geçmiş, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edilmişti. 

 


Etiketler: #medya #istanbul büyükşehir belediyesi

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