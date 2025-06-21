İstanbul, Esenyurt'ta korkutan yangın: 14 kişi kurtarıldı, 1 kişi hastanede

İstanbul Esenyurt’ta sabahın erken saatlerinde çıkan yangın
mahalleliyi korkuttu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263. Sokak’taki 5
katlı binanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dairenin
tamamını sardı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu hemen itfaiye,
sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst
katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için merdiven aracıyla
müdahalede bulundu.
14 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa
sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Daire tamamen yanarak kullanılamaz
hale gelirken, dumandan etkilenen 14 kişiden 13’ü ambulansta ayakta tedavi
edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili
ekipler tarafından inceleme başlatıldı.