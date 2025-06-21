Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul, Esenyurt'ta korkutan yangın: 14 kişi kurtarıldı, 1 kişi hastanede

İstanbul, Esenyurt'ta korkutan yangın: 14 kişi kurtarıldı, 1 kişi hastanede

21.06.2025 08:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul, Esenyurt'ta korkutan yangın: 14 kişi kurtarıldı, 1 kişi hastanede

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 14 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Esenyurt’ta sabahın erken saatlerinde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263. Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dairenin tamamını sardı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için merdiven aracıyla müdahalede bulundu.

14 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 14 kişiden 13’ü ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Esenyurt