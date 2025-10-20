İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran olay: Tramvay durağının yanında kalan şahıs ölü bulundu!

Topçular Mahallesi’nde sabah saatlerinde Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi.
Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.