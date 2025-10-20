İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran olay: Tramvay durağının yanında kalan şahıs ölü bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 17:23:00
DHA
Eyüpsultan Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide çadırda yaşayan Bahrettin Tunçbağ (53) ölü bulundu. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Topçular Mahallesi’nde sabah saatlerinde Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Image

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Image

Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi.

Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor. 

