İstanbul Fatih'te bitişik 2 bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bitişik 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonrası çöktü.

Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı, hâlâ göçük altında bulunan 1 kişi için ise çalışmalar devam ediyor.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü.

10 KİŞİ KURTARILDI: 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kalan 10 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden gelen yeni açıklamada, göçük altında kalan son yurttaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 vatandaşımız enkazın altından çıkarılmıştır.

Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır."

YARALILAR AMBULANSA TAŞINDI

İki binanın çökmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri enkazda bulunan yaralıları kurtarma çalışması başlattı.

İlk etapta kurtarılan yaralılar sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada çevredeki yurttaşlar da ekiplere yardım etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: PATLAMA DOĞALGAZ KAYNAKLI

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN OLAY YERİNDE İLK AÇIKLAMA

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül'ün ilk açıklamasına göre 9 kişi enkaz altında kaldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gül, "Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız enkazda çalışıyor. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

ENKAZ ALTINDAN 10 KİŞİ ÇIKARILDI

Vali Gül'ün açıklamasından saatler sonra enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Fatih'te yaşananlara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.

Gürlek, adli soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: 'OLAYIN NEDENİ KESİN DEĞİL'

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise yaptığı açıklamada, "Olayın neden meydana geldiğiyle ilgili kesin bir analiz yok" dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: PATLAMANIN KESİN SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Fatih'te çöken 2 binaya dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.

Buna göre patlamanın kesin sebebinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

İBB'den gelen açıklama şöyle:

"Fatih Ayvansaray’da yaşanan bina çökmesinin doğalgaz kaynaklı olup olmadığının kesin olarak belirlenebilmesi için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Olay yerinde İGDAŞ ekipleri hazır bulunmakta olup, çalışmaların sona ermesinin ardından olay yeri inceleme süreci başlatılacaktır.

İlk bulgular doğrultusunda, doğalgaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır. Tüm bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Gelişmeler ve elde edilen tüm bulgular kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."