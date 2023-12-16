Denizli’de fuhşa zorlanan 5 Özbekistanlı kurtarıldı

Denizli’de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan ve aracılık ederek yer temini sağlayan çeteye operasyon düzenlendi. Beş kadının kurtarıldığı çerçevesinde 3 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:14
Denizli’de fuhşa zorlanan 5 Özbekistanlı kurtarıldı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kente dış ülkelerden getirilerek fuhşa zorlanan mağdurları kurtarılması ve bu suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 GÖZALTI

Özbekistan’dan yurda getirilen 5 kadının fuhşa zorlandığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 5 Özbekistan uyruklu mağdur kadın kurtarılırken, fuhşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon anı dron ile havadan görüntülendi. Yabancı uyruklu 5 kadının ülkelerine geri iadeleri için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


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