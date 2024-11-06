İstanbul Fatih'te 'yasadışı silah' operasyonu: 200 tüfek ele geçirildi
Fatih'te polis ekipleri yasadışı silah ticareti yapacağını tespit ettiği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 200 yivsiz av tüfeği yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il dışından İstanbul'a yasadışı silah sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir araç tespit etti.
Ekipler, aracı takibe aldı. Şüpheli araç park haline geçtiğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda araç içerisinde 200 yivsiz ab tüfeği ve 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Yakalanan şüpheliler M.G. ve M.U. tutuklandı. Öte yandan yakalanan tüfekler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bahçesinde sergilendi.
Etiketler: #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu