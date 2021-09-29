İstanbul Finans Merkezi'nde yangın!

İstanbul Finans Merkezi inşaat sahasında bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti.

İHA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 15:23
İstanbul Finans Merkezi'nde yangın!
Abone Ol google-news

Olay, Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaat sahasında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatına devam edilen bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen yoğun dumanı fark eden işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yoğun dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın çıkan alan drone ile havadan görüntülendi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler