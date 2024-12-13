İstanbul gece hayatına damga vuran Zihni Şardağ, 82 yaşında hayata veda etti

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:51

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:51

İstanbul’un kültürel ve sosyal hayatına damga vuran isimlerden biri olan Zihni Şardağ, 12 Aralık 2024 tarihinde 82 yaşında hayatını kaybetti. Nişantaşı'nda açtığı Zihni Bar, İstanbul gece hayatının mihenk taşlarından biri haline gelirken, Şardağ’ın vizyonu ve sanatçı ruhu bu mekana ilham verdi.

HEYKELTRAŞLIKTAN BAR KÜLTÜRÜNE

Kariyerine heykeltıraş olarak başlayan Zihni Şardağ, 1979 yılında Nişantaşı Valikonağı Caddesi’nde bir sanat galerisi açarak sanat dünyasına yeni bir soluk getirdi. Ancak bu galeri, zamanla sanat ve sosyal yaşamın birleştiği bir eğlence mekanına dönüştü ve Türk bar kültürünün simgesi haline gelen Zihni Bar doğdu.

PARK OTEL’İN TARİHİ BAR TEZGAHIYLA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

1980’lerin başında Park Otel’in kapanmasının ardından, otelden getirilen 1917 yapımı bar tezgahı ve diğer nostaljik eşyalar, Şardağ’ın sanat galerisine taşındı. Bu gelişme, galeriyi yalnızca bir sanat merkezi olmaktan çıkarıp, İstanbul gece hayatının en prestijli mekanlarından biri haline getirdi.

İSTANBUL GECE HAYATINA DAMGA VURMUŞTU

Adını kurucusundan alan Zihni Bar, İstanbul gece hayatının en ikonik adreslerinden biri oldu. Nişantaşı’ndan sonra Kuruçeşme’ye taşınan mekan, 2023 yılında Valikonağı Caddesi’ndeki orijinal yerine geri dönerek müdavimlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Zihni Şardağ, mekana yalnızca adını değil, aynı zamanda ruhunu ve estetik vizyonunu da kazandırdı. Şardağ’ın vefatı, İstanbul gece hayatı ve onu tanıyanlar için büyük bir kayıp olarak kabul ediliyor.

ZİHNİ BAR: BİR KÜLTÜREL MİRAS

Zihni Bar, yalnızca bir eğlence mekanı değil, aynı zamanda sanat ve sosyal hayatın bir araya geldiği bir platform olarak hafızalarda yer aldı. Zihni Şardağ’ın eşsiz vizyonu sayesinde, Türk bar kültürü uluslararası bir kimlik kazandı.

Zihni Şardağ’ın mirası, Zihni Bar’da yaşamaya devam ederken, İstanbul’un kültürel tarihinde de kalıcı bir yer edinmiş oldu.