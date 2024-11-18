Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ vefat etti: Sanat, akademi, basın ve siyaset camiasından taziye mesajları...

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:54

Güncelleme: 18.11.2024 - 01:37

Arkeolog, Dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine sanat, akademi ve siyaset camiasından yüzlerce taziye mesajı yayımlandı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan taziye mesajlarından bazıları şu şekilde:

Müzisyen Sabahat Akkiraz: Muazzez İlmiye Çığ Cumhuriyetimizin yüzüydü. Arkeolog,Sümerolog ve Dil Bilimciydi. Hakka yürüdü. Son 10 Kasımda Anıtkabir’e gitmiş ve son kez Atasına çiçek bırakmıştı. Işıklarda uyu Muazzez İlmîye Çığ.

Besteci Fazıl Say: "Muazzez İlmiye Çığ’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Sevgili hocamız. Büyük kayıp, tüm Türkiye’nin başı sağolsun. Işıklarda uyusun. 'Uyanın artık!' Diyenleri bir bir kaybediyoruz. Ve gerçekten uyananların sayısı da maalesef azalıyor."

Sanatçı Erol Evgin: Türkiye’nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetimizin değerlerinden olan Muazzez İlmiye Çığ’a; Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunmuş, Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Atatürk Türkiyesi’nin simgesi en büyük Sümerolog, arkeolog, dilbilimci ve yazar Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi hayatını kaybetmiş, hatırası ve eserleri önünde saygıyla eğiliyorum.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli bilim insanı, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına başsağlığı diliyoruz. Eserleri ve çalışmalarıyla her zaman anılacaktır.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Cumhuriyetimizin bir çınarını daha kaybettik. Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bilime yaptığı katkılar için minnettarız. Mekanı cennet olsun.

Prof. Dr. Emre Kongar: Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Müthiş bir kadındı Son nefesine kadar dünyayı takip etti. Fikrini söyledi, Atatürk’ü bilimi Cumhuriyet’i savundu. Ölümü abuk sabuk saldırıların kavgaların düşmanlıkların ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha anımsattı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Cumhuriyet savaşçısı Muazzez İlmiye Çığ uçmağa yürüdü. Alkışlarımızla.

Gazeteci Sedef Kabaş: Canım Muazzez Teyzem… Seni yakından tanıyabildiğim, seninle unutulmaz anlar paylaşabilğim, hayatını kaleme alabildiğim için çok şanslıyım. Dünya çapında bir bilim kadını, bir Atatürk kızı, cesur, azimli ve altın kalpli bir insandın, muazzam bir kadındın. Muazzam Muazzez olarak hep yaşayacaksın.

Gazeteci İsmail Dükel: Cumhuriyet çınarı, büyük Sümerolog, aydın Türk kadınının yüzü Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti. Başın sağolsun Türkiye...

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Tarihçi, sümerolog, Cumhuriyet kadını, ÇYDD 1. Cumhuriyet Ödülü sahibi Prof. Dr. Muazzez İlmiye ÇIĞ’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yakınlarının ve tüm ulusumuzun başı sağ olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, bilim dünyasına, öğrencilerine başsağlığı dilerim.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Muazzez İlmiye Çığ, bilgiyle dolu 110 yıl, bilimle geçen bir ömür… Sümer tabletlerinden Cumhuriyetin aydınlık geleceğine uzanan bu büyük çınar, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Saygı, sevgi ve minnetle…