İstanbul Güngören D-100 Karayolu'nda minibüs takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:03

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:03

D-100 Karayolu Merter mevkiinde, sabah 05.30 sıralarında meydana gelen kaza, iddiaya göre, D-100 yan yolda seyir halinde bulunan Aykut Onbaşı'nın, kullandığı kapalı kasa minibüs ile aşırı hız yapmasından dolayı gerçekleşti.

Sürücünün kontrolünden çıkan ve bariyerlere çarpan araç D-100 Karayolu'na savrularak devrildi. Aracın ön camından fırlayan sürücü Aykut Onbaşı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"MAKAS ATARAK GELMİŞTİ"

Kazanın görgü tanığı Nedim Mehtioğlu, "Gördüğünüz sarı araba o taraftan takla atarak geldi. 60 metre kadar takla attı. Orada panikledi, makas atarak gelmişti. Araçtan düşenlerden biri orada öldü zaten. Bir kişinin daha durumu ağırdı. Birinin de kolu falan kırılmıştı. Bariyerlere çarpıp takla atarak buraya kadar sürüklendi araç" dedi.

Öte yandan dün gecede aynı yerde yaşanan kazada da 1 kişi hayatını kaybetmişti.