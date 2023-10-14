Van'da feci kaza... Minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!

Van'ın Başkale ilçesinde kaçan göçmenlerin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ile 4 kaçak göçmen kaza yerinden kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 22:35
Van'da feci kaza... Minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!
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Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde 25 ABT 206 plakalı kaçak göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüs kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yaralanırken sürücü ile 4 kaçak göçmen yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 12'si Başkale Devlet Hastanesi’ne, 8 kişi de Van’a sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçan minibüs sürücüsü ile 4 kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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