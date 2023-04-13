İstanbul Güngören'de metruk bina araçların üzerine çöktü
Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü.
İstanbul Güngören'de metruk bir bina çöktü.
Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
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