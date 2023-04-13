İstanbul Güngören'de metruk bina araçların üzerine çöktü

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:34

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:36

İstanbul Güngören'de metruk bir bina çöktü.

Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

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