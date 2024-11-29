İstanbul Güngören'de panik anları... İnşaat halindeki mağaza çöktü: 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında!
Güngören'de 4 katlı, alt katında mağaza bulunan bir binada kısmı çökme meydana geldi. 1 işçi göçük altında kaldı, 1 işçi ise kurtarıldı.
İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan ve alt katında mağaza olan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 4 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
İKİ İŞÇİDEN BİRİ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
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