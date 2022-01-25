Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar İstanbul'a gidiyor

25 Ocak 2022 Salı, 00:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU

Bakan Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir. — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 24, 2022

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.