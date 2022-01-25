Kar yağışının ardından Kaftancıoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' paylaşımı

25 Ocak 2022 Salı, 20:15

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cuma gününden beri devam eden ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kenti olumsuz etkileyen kar yağışla ilgili yapılan haberler ve gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında, İstanbul Havalimanı’nda olduğu belirtilen bir fotoğrafı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiğine dair bir haber ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın paylaşımının fotoğrafına yer verdi.

Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı:

1-İstanbul Havalimanı'nın birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını

2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu

3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi

Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı:

1-İstanbul Havalimanının birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını

2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu

3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi pic.twitter.com/yEO6wCaTNQ — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 25, 2022



