Kar yağışının ardından Kaftancıoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' paylaşımı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışının İstanbul için '3 temel hususu' ortaya çıkardığını söyledi. Kaftancıoğlu, paylaşımında Atatürk Havalimanı'nın ne kadar vazgeçilmez olduğunu vurguladı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cuma gününden beri devam eden ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kenti olumsuz etkileyen kar yağışla ilgili yapılan haberler ve gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında, İstanbul Havalimanı’nda olduğu belirtilen bir fotoğrafı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiğine dair bir haber ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın paylaşımının fotoğrafına yer verdi.
Kaftancıoğlu, şunları yazdı:
Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı:
1-İstanbul Havalimanı'nın birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını
2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu
3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi
Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı:— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 25, 2022
1-İstanbul Havalimanının birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını
2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu
3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi pic.twitter.com/yEO6wCaTNQ
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