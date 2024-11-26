İstanbul Havalimanı yolunda yangın paniği! Hafriyat kamyonu alev alev yandı...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:08

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:09

İstanbul Havalimanı kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında, saat 10.00 sıralarında 34 GFM 65 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda kontrolden çıkarak yan yattı.

Yan yatan hafriyat kamyonu motor kısmından alev almaya başladı. İhbarlar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kamyon şoförü herhangi bir yara almadan kurtulurken bağlantı yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Hafriyat kamyonunun dorsesinde bulunan çakıl ve kum ise yola döküldü. Dumanların yükseldiği kamyon yangını İstanbul Havalimanı içerisinden de gözüktü.

Öte yandan, yangının ilk çıktığı anlar ve kamyonun alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.