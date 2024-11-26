Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan zincir markette 3 şahıs hırsızlık yaparken yakalandı. Çalışanlar tarafından markete kilitlenen 3 şüpheli, yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi.
İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.
RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR
Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görüldü.
Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görüldü. Şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı.
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
"ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR"
Aynı caddede bulunan fırının çalışanı, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un 7 ilçesinde yarın su kesintisi uygulanacak
- 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
- İstanbul'da aile katliamı
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- Hedefteki teğmenlerle ilgili yeni gelişme!
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- İYİ Parti'de Akşener krizi