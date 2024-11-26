Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan zincir markette 3 şahıs hırsızlık yaparken yakalandı. Çalışanlar tarafından markete kilitlenen 3 şüpheli, yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştı.

Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:10

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. 

İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. 

RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görüldü.

Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görüldü. Şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı.  

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. 

"ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR"

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar" dedi.


Etiketler: #gaziosmanpaşa #A101 #Market #hırsızlık

İlgili Haberler

Haftada 2 kez toplanıyor: Tarlada 35, markette 80 TL'ye satılıyor

Haftada 2 kez toplanıyor: Tarlada 35, markette 80 TL'ye satılıyor
Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Boğazına bıçak dayadılar!

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Boğazına bıçak dayadılar!
Ekmek, bebek maması, cips... Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan zincir market şubesi mühürlendi

Ekmek, bebek maması, cips... Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan zincir market şubesi mühürlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler