İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili yoğunluğu!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatili İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:42
İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili yoğunluğu!
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Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirecek yurttaşlar öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA  ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde önlemler aldı. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 552 sefer düzenleneceği ve 246 bin 994 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi.

9 günlük bayram tatilinin ilk günü olan yarın ise bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcu havalimanını kullanacak. Pazar günü ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve bin 583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.


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