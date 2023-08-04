İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Piyasa değeri 27 milyon lira...

Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:54

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:59

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli gördükleri yabancı uyruklu üç kişiyi takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin bir şekilde valizleri yanındakilere verdiğini tespit etti.

TAKİBE ALINDILAR

Diğer iki şüpheli ekiplerce takibe alındı. İki şüphelinin, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi. X-ray taramasından geçirilen şüphelilere ait valizlerde yoğunluklar olduğu görüldü. Valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaçla karşılaşıldı.

Ele geçirilen ilaçlar incelemeye aldığında içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu anlaşıldı.

TOPLAM 27 MİLYON TÜRK LİRASI

Yapılan tespitlerde ilaçların şüpheli olan 3 şüpheliye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Yapılan sayım neticesinde toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.