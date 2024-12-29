İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ediyor

Yayınlanma: 29.12.2024 - 12:04

Güncelleme: 29.12.2024 - 12:04

İstanbul Havalimanı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık Pazar günü canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış ve kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan 'gorilla gorilla' maymun türü olduğu belirlemişti.



Goril yavrusu çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Nijerya'dan Bangkok'a gönderilen bir kargoda ele geçirilen yavru gorilin bir hayvanat bahçesinde kendisi için hazırlanmış, steril alanda koruma altına alındığı, bakıcılar ve görevli veteriner hekimlerce beslenerek bakım ve rehabilitasyonunun sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada yavru gorilin bu bakımlar sayesinde ele geçirildiği günden bu yana 1 kilogram alarak 10 kilograma ulaştığı öğrenildi.





"KENDİSİYLE BAKICISI VE SORUMLU VETERİNERLER İLGİLENMEKTEDİR"

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru goril hakkında bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, "Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, Bakanlığımızdan izin almış bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi ancak uzun ve sağlıksız bir yolculuktan sonra yorgun düşmesinden dolayı rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Doğal yaşam alanı Afrika ekvatoryası, yağmur ormanları olduğu ve ülkemiz ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından yanına kimse alınmamakta ve özel olarak korunmaktadır. Sadece kendisiyle bakıcısı ve sorumlu veterinerler ilgilenmektedir" dedi.





"ÖNCELİĞİMİZ MİNİK GORİLİMİZİN YAŞAMINA DEVAM ETMESİDİR"

Yavru gorilin bakımıyla ilgili bundan sonraki süreçte izlenecek yola ilişkin de bilgi veren Ulu, “Önceliğimiz minik gorilimizin yaşamına devam etmesidir. Süreç Bakanlığımız adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Ulu, olayla ilgili hem CİTES sekretaryasına hem de konunun muhatabı olan ilgili ülkelere bilgi verildiğini vurgulayarak “Hayvanın genel durumu ve süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir" dedi.