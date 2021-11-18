İstanbul Havalimanı'nda hisse kavgası

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:58

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, İstanbul Havalimanı'ndaki hisse savaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kıdık, Mehmet Nazif Günal'a ait MNG'nin İstanbul Havalimanı'ndaki yüzde 20'lik hissesini devretme kararı almasının ardından başlayan kavgaya dikkat çekti.

5 ortaklı olarak inşaat ve işletme sürecine başlayan İstanbul Havalimanı'nda daha önce Kolin İnşaat yüzde 20'lik hissesini devrederek ortaklıktan ayrılmıştı. Kolin'in ayrılmasından sonra Cengiz İnşaat'ın hissesi yüzde 25, Kalyon'un hissesi ise yüzde 35'e yükselmişti.

CENGİZ VE KALYON ARASINDA HİSSE KAVGASI

MNG'nin de hisselerini devretmesiyle AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat ile Kalyon arasında güç savaşı başladı.

Konuyla ilgili son durumu aktaran Kıdık, MAPA'ya bağlı MNG'nin hisselerinin yarı yarıya pay edildiğini belirtti.

Ali Kıdık, "Hisse savaşları başladı. MNG hisseleri Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu arasında paylaşma kavgası çıktı. Hisseleri eşitlemek isteyen Cengiz’in hesapları tutmadı. MNG hisseleri 10/10 paylaşıldı. Mehmet Cengiz %35, Kalyoncu %45 hisseye çıktı" ifadelerini kullandı.