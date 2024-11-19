İstanbul Havalimanı'nda 'kaçak sülük' operasyonu

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:31

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:34

İstanbul Havalimanı’nda dün valizlerin x-ray cihazlarında yapılan kontrollerinde 2 valiz içerisinde canlı tıbbi sülük bulundu.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi.

Yapılan incelemelerde Rusya vatandaşı iki kişinin, CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme çerçevesinde koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi.

Bunun üzerine, yaklaşık 5 bin adet toplam 8.34 kilogramlık tıbbi sülüğe el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan 2 şahıs hakkında toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.