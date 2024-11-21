İstanbul Havalimanı'nda şiddetli lodos nedeniyle uçaklar havada tur atıyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atıyor.

İstanbul Havalimanı'nda şiddetli lodos nedeniyle uçaklar havada tur atıyor
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:07

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi. 


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