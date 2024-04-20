İstanbul Havalimanı'ndaki spotter alanı yeniden fotoğrafseverlere açıldı

İstanbul Havalimanı fotoğrafçılığa ilgi duyanlar için açtığı Türkiye'nin ilk resmi spotter alanını yeniden açıyor.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 13:37
İstanbul Havalimanı'ndaki spotter alanı yeniden fotoğrafseverlere açıldı
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için 2021 yılında faaliyete geçirdiği Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı meraklılarını yeniden ağırlıyor.

Havacılık veya uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen "spotting" tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken meraklılarının sayısı her geçen artıyor.

Fotoğraf tutkunlarının sezon açılışını beklediği, İstanbul Havalimanı'ndaki alan, bugünden itibaren meraklılarını yeniden ağırlayacak.

Havacılık fotoğrafçıları, iki haftada bir cumartesi günleri seyir terasında çekim yapabilecek.

Türkiye'de ilk kez kurulan İstanbul Havalimanı'ndaki spotter alanı "Pist 1" ve "Hava Trafik Kontrol Kulesi"ni gören hakim bir noktada yer alıyor.

İNTERNET ADRESİNDEN ÖN BAŞVURU YAPILACAK

Uçakları yakından görmek ve hava trafik kontrol kulesini fotoğraflamak isteyenler, bu alanı kullanmak için "https://www.istairport.com/havalimani/iga-spotter/"internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruların haftalık değerlendirildiği sistemde alana girişler, geçici apron kartıyla gerçekleştirilecek.

Havalimanındaki spotter alanını geçen yıl 546 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.


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