'İstanbul İddianamesi' internet sitesi ve X hesabı erişime engellendi: CHP'den jet tepki!

'İstanbul İddianamesi' X hesabı (ist_iddianamesi) ve web sitesi, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği Engelli Web'in aktardığına göre hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

CHP'DEN JET TEPKİ: 8 SAVCININ ELİNDEN ÇIKMIŞ O PAÇAVRANIZA BİLE GÜVENEMİYORSUNUZ!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, duruma sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"İddianamenizin bir hukuk metni değil, baştan sona siyasi bir paçavra olduğunu en iyi siz bildiğiniz için, bunu anlatan sosyal medya hesabımızı jet hızıyla kararttınız" diyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz arkadaşlarımıza öyle güveniyoruz ki 'TRT duruşmaları canlı yayınlasın' diyoruz. Siz ise 8 savcının elinden çıkmış o paçavranıza bile güvenemiyorsunuz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İBB iddianamesi, 4 bin sayfalık büyük bir dosyadan oluşuyor.

İddianamede 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, “suç” olarak nitelendirilen 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.