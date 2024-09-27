İstanbul ile Aydın'da fuhuş operasyonu!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:26

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ile Aydın'daki 33 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 22 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 22 şüpheli, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda kurtarılan ve fuhuş yaptığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonu ve fuhuş evlerinde, yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığının belirlenmesi üzerine Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ile Aydın'daki 33 adreste eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 9'u kadın 22 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin masaj salonlarının ve fuhuş evlerinin sahipleri olduğu belirlenirken, 20'si yabancı uyruklu 48 kadın ise kurtarılmıştı.