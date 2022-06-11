İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:31

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere dün geceden itibaren yurdun kuzeybatısından gelen bir yeni yağışlı sistemin etkisi altına girildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu yağışlı sistem üç gün boyunca yurdun büyük bir kesimini etkisi altına almaya devam edecek.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

11.06.2022 Cumartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12.06.2022 Pazar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.