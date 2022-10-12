İstanbul-Cakarta seferini yapan THY uçağında yolcu, önce kabin memurunun parmağını ısırdı sonra saldırdı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Cakarta seferini yapan uçağında olay çıkaran bir yolcu, kendisini uyaran kabin memurunun önce parmağını ısırdı, ardından da kabin ekibine saldırdı. Olay üzerine Endonezya'nın Medan şehrine acil iniş yapan uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alınırken kabin memuru da ayakta tedavi edildi.
THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti.
Alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı. Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Cakarta'da devam edileceği öğrenildi. Uçak daha sonra Cakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.
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