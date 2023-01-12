İstanbul Kartal'da cansız erkek bedeni bulundu

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 19:48

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 21:11

Olay, saat 17.00 sıralarında Kartal Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında kayıp ilanı verilen 67 yaşındaki Turgut Ataş'ın cansız bedeni, kayalık alanda kendisini arayan eşi ve arkadaşları tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Turgut Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ateş'in eşinin, olay yerinde gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Yapılan incelemenin ardından Ateş'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.