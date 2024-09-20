İstanbul Kartal’da feci kaza... Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı
Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Feci kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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