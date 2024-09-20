İstanbul Kartal’da feci kaza... Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

İstanbul Kartal’da feci kaza... Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 07:09

Feci kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #kartal #kaza

İlgili Haberler

Kartal’da virajı alamayan beton mikseri yan yattı: 2 yaralı

Kartal’da virajı alamayan beton mikseri yan yattı: 2 yaralı
Kartal’da balkonu çöken apartman sakini: Umrumda bile değil

Kartal’da balkonu çöken apartman sakini: Umrumda bile değil
İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na veda mesajı: 'Her zaman arkandayım'

İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na veda mesajı: 'Her zaman arkandayım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler