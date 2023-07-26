İstanbul kavruldu, en yüksek sıcaklık 44 dereceyi aştı
Afrika ve çöl sıcaklarının etkisindeki Türkiye'de birçok ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterirken İstanbul adeta kavruldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre ise megakentte 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü en yükseği 44'ü aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da bugün 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
44.1 DERECEYİ BULDU
İstanbul bugün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü.
13 İLÇEDE 40 DERECE ÜSTÜ
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.
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