İstanbul, koronavirüs vaka haritasında yeniden kırmızıya döndü
İstanbul’da havaların soğumasıyla koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti, vaka haritası yeniden kırmızıya döndü.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, koronavirüs aşı oranının yüzde 58’lerde olduğunu, bu oranın yüzde 70-80’lere çıkarılması gerektiğini belirterek “Kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması, iki doz aşıların halen istenilen seviyede olmaması, maske mesafe gibi kurallara eskisi kadar uyulmaması gibi pek çok faktör vaka artışında etkili. Tehlikeli bir döneme doğru gidiyoruz. Bazı alanlar için mutlaka zorunlu aşı getirilmeli, hızlı bir aşılanma olmalı. Artık aşılama okullarda, marketlerde, tren istasyonlarında, otogarlarda da yapılabilmeli. Aşı istasyonları kurulup hızlı aşılamaya gidilmeli” dedi.
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