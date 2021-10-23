Son dakika: Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre haftalık (100 bin kişide) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 10 ili açıkladı.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı. 228 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 55 milyon 115 bin 287 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 47 milyon 962 bin 680'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 10 milyon 941 bin 554'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 115 milyon 40 bin 699 oldu.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Kastamonu,
- Zonguldak,
- Karabük,
- Kilis,
- Tunceli,
- Ardahan,
- Çankırı,
- Kahramanmaraş,
- Osmaniye,
- Erzincan
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.
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