İstanbul Maratonu için pazar günü bazı yollar kapatılacak

31.10.2025 11:43:00
ANKA
İstanbul Maratonu nedeniyle 2 Kasım Pazar günü kent genelinde bazı yollar saat 03.00 ve 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, sürücüler için kapalı yollar ve alternatif güzergahları bildirdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu kapsamında 02 Kasım 2025 Pazar günü bazı yolların program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilik açıklamasında kapanacak yolların saatlere göre belirlendiği ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhların planlandığı belirtildi.

 

Saat 03.00’ten itibaren kapatılacak yollar:

 

Güney Zincirlikuyu ayrımı

 

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

 

Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları

 

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

 

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

 

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

 

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

 

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

 

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

 

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü

 

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi

 

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı

 

Alternatif yönlendirmeler:

 

Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir Çamlıca istikameti, Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri

 

Saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar:

 

Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)

 

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantılar)

 

Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları

 

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)

 

Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)

 

Galata Köprüsü (iki yön kapalı)

 

Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)

 

Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları

 

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi

 

Alternatif yollar:

 

Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve eski havalimanı caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu.

